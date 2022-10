Požar na Karaburmi, goreo stan u zgradi: Žena bežala od vatre pa slomila nogu, prevezena u Urgentni centar!

U nedelju rano ujutru došlo je do požara na Karaburmi, a jedna osoba je prevezena u Urgentni centar.

U nedelju rano ujutru došlo je do požara na Karaburmi, a jedna osoba je prevezena u Urgentni centar. Na Karaburmi u ulici Garsija Lorke, u nedelju rano ujutru je došlo do požara u stanu na četvrtom spratu jedne stambene zgrade. U tom trenutku, u stanu su se nalazile dve starije osobe. Jedna osoba prevezena je u Urgentni centar. Navodno, reč je o ženi (53) koja je zadobila prelom noge kada je izlazila iz zgrade zbog požara. Okolnosti pod kojim je došlo do požara još