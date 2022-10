Jokić na korak do Čemberlena, fantastični i Dončić i Janis

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Oklahoma Siti Tander rezultatom 122:117, a taj meč ponovo je obeležio Nikola Jokić, koji je drugo veče zaredom zabeležio tripl-dabl učinak.

Srpski košarkaš je za skoro 39 minuta na terenu imao 19 poena (šut iz igre 6/10), 16 skokova i 13 asistencija, zahvaljujući čemu je došao do 77. tripl-dabla u karijeri. To znači da sada ima samo jedan manje od Vilta Čemberlena, koji drži šesto mesto na listi najboljih svih vremena, na kojoj je neprikosnoven Rasel Vestbruk sa 194. Mnogo preokreta viđeno je u Oklahoma Sitiju, gde su Nagetsi imali znatno teži posao do trijumfa nego što se očekivalo. Gosti nijednog