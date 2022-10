Lejkersi nižu poraze – Lilard pokazao na sat i izbrojao do 41 VIDEO

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa još uvek ne znaju za prvi trijumf u novoj NBA sezoni pošto su poraženi i od Portland Trejl Blejzersa rezultatom 106:104

Meč je obeležio Demijan Lilard sa 41 postignutim poenom, kao i trojkom 12 sekundi pre kraja kojom je preokrenuo rezultat u korist svog tima u neizvesnoj završnici u "Kripto areni" u Los Anđelesu. Lejkersi su meč otvorili sa 10:2, ali je Portland to preokrenuo i već do kraja prve deonice imao dvocifrenu razliku (30:20). Ta je razlika opstala do treće deonice kada su domaći uspeli da je "istope" i čak povedu pred ulazak u poslednjih 12 minuta. Tu je vođstvo