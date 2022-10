RHMZ: Pretežno sunčano i natprosečno toplo

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i natprosečno toplo uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura biće od šest do 14, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Tokom noći u Vojvodini postepeno naoblačenje uz skretanje vetra na zapadni pravac. U Beogradu će biti pretežno sunčano i natprosečno toplo uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar. U drugom delu noći povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura biće od 11 do 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.