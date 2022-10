Švarm: Nova Vlada Srbije - spolja nastavak vrdanja, a iznutra koruptivnih afera i rijaliti nastupa

Poznata su skoro sva imena u novoj srpskoj vladi.

To je vlada kontinuiteta - eskiviranja odluka i balansiranja spoljne politike, dok će na unutrašnjem planu to biti nastavak koruptivnih afera i rijaliti nastupa ministara, ocenjuje se u tekstu Dojče velea. Nova srpska vlada će imati 25 ministarstava, četiri više nego do sada, što je već bio dovoljan povod za brojne kritike u javnosti. Opozicija smatra da će buduća vlada biti preglomazna i spora u odgovoru na izazove, dok vlast upravo komplikovanu