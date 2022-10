Umereno oblačno, temperatura i do 27 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, a u toku dana prolazno umereno naoblačenje sa severa, koje će tek ponegde u Vojvodini i zapadnoj Srbiji usloviti slabu kratkotrajnu kišu.

Na jugu pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14, a najviša od 20 na severu Vojvodine do 27 u centralnim i južnim delovima Srbije, saopštio je RHMZ. U Srbiji do 1. novembra suvo, stabilno i natprosečno toplo vreme sa jutarnjom maglom po kotlinama i nizijama, a u toku dana pretežno sunčano, sa maksimalnom temperaturom od 20 do 23 stepena. Uz više oblačnosti lokalna pojava slabe kratkotrajne kiše očekuje se u