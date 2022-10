Kecmanović do pobede tačno u ponoć

Miomir Kecmanović je odlično započeo takmičenje na turniru Serije 500 u Bazelu.

Srpski teniser je posle dva sata i osam minuta igre pobedio 31. igrača sveta, Španca Alehandra Davidoviča Fokinu, 6:7 (5), 6:2, 6:1. Bio je to njihov drugi okršaj do sada i drugi trijumf beogradskog tenisera, prethodno je slavio na Nekst Gen finalu 2019. U početnom setu viđena su dva brejka, po jedan na obe strane, u sedmom i osmom gemu, da bi Kecmanović propustio prednost od 4:0 u taj brejku, izgubio ga je sa 5:7. Ipak, to mu nije smetalo da se "resetuje" zaigra