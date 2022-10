Putin: Ukrajina se zapravo kontroliše iz SAD i koristi kao „udarna pesnica“ protiv Rusije

Ukrajina se zapravo kontroliše iz SAD i koristi kao „udarna pesnica“ protiv Rusije, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa šefovima delegacija 51. zasedanja Saveta rukovodilaca bezbednosnih agencija i specijalnih službi zemalja Zajednice nezavisnih država.

On je skrenuo pažnju na to da se oružani sukobi rasplamsavaju upravo na granicama ZND, javlja Sputnjik. „Šta oni žele – oni koji to rade – vidimo na primeru Ukrajine, koja je postala instrument američke spoljne politike. Zemlja je zapravo izgubila suverenitet i direktno je kontrolišu SAD, koje je koriste kao udarnu pesnicu protiv Rusije, protiv naše Savezne države s Belorusijom, protiv ODKB i ZND u celini“, rekao je ruski lider. On je dodao da je jasno vidljiv