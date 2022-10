Posle maglovitog jutra stiže sunčan dan: Temperature do 24 stepena! RHMZ najavio kakvo nas vreme čeka za vikend

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra mestimično magla i niska oblačnost, a krajem dana na severu Srbije prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura od šest do 13, a najviša od 19 do 24. Vetar slab, promenljiv. U Beogradu tokom jutra magla i niska oblačnost, a u toku dana sunčano. Uveče prolazno umereno naoblačenje, u pojedinim delovima grada sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od osam do 11, a najviša oko 21.