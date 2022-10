Vučić: Zajedno smo uvek jači

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je video konferenciju sa premijerima Albanije, Edijem Ramom i Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim, u okviru inicijative „Otvoreni Balkan”.

Kako je objavljeno na Instagram profilu „budućnostsrbijeav", oni su razgovarali o zajedničkim koracima u cilju obezbeđenja sigurne zimu za sve naše građane, kao i o predstojećem sastanku u okviru Berlinskog procesa. Predsednik Vučić je ocenio da da „Otvoreni Balkan" znači mir, prosperitet i sigurniju budućnost za narode našeg regiona, jer „zajedno smo uvek jači".