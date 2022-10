Danas sunčano, od 19 do 26 C

NOVI SAD - U Srbiji danas ujutru mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama i nizijama zadržati pre podne.

U toku dana u većem delu pretežno sunčano, samo se krajem dana na severu Srbije očekuje prolazno umereno naoblačenje, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša od 19 do 24 stepena, u Negotinskoj Krajini do 26, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu ujutro i delom pre podne magla i niska oblačnost, a u toku dana pretežno sunčano. Uveče prolazno umereno naoblačenje, u pojedinim