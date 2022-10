Prihodi pali 30 odsto: Švajcarska banka otpušta 9.000 stalno zaposlenih?

Švajcarska banka Kredi Svis (Credit Suisse), saopštila je danas da će do 2025. godine ukinuti 9.000 radnih mesta.

Banka, potresena skandalima, donela je ovu odluku kao deo radikalne transformacije aktivnosti u pokušaju da se oporavi. Plan je da smanji svoju radnu snagu do 2025. i to sa 52.000 stalno zaposlenih na 43.000. Švajcarska banka, koju potresaju skandali, nedavno je pristala da plati 238 miliona evra Francuskoj, kako bi izbegla sudski spor za sakrivanje utaje poreza svojih klijenata u Francuskoj u periodu od 2005. do 2012. godine. Prihodi pali 30 odsto Kredi Svis grupa