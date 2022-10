Jokić šou u koloradu: Srbin od Dejvisa i DŽejmsa pravio "malu decu" (video)

Nikola Jokić režirao je pobedu Denvera nad Lejkersima sa 110:99, a posebno su nastradali Entoni Dejvis i Lebron DŽejms.

Foto: AP Somborac je meč završio sa 31 poenom, 13 skokova i devet asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila. U finišu meča srpski as je na spektakularan način uposlio veterana DŽefa Grina. Naime, Dejvis je sjajno čuvao Nikolu, delovalo je da se nalazi u bezizlaznoj situaciji, ali on je na nestvaran način uspeo da pronađe najbolje moguće rešenje. Provukao je pas između dva igrača Lejkersa i iskusni Grin je rutinski položio loptu u koš. Jokic appears to be