Lazetić: U Ivanjici jedno od težih gostovanja

Trener TSC-a Žarko Lazetić rekao je da njegov tim čeka jedno od težih gostovanja, kao i da će najvažnije biti kako će igrati pod "pritiskom" protiv Javora.

"Čeka nas još jedno gostovanje, poslednje u ovom delu sezone, i to jedno od težih zbog ambijenta i stadiona. Javor je prava domaćinska ekipa, pokazali su zube protiv Partizana (3:3) i došli do boda, a to će im sigurno biti satisfakcija i za ovu utakmicu. Najvažnije na predstojećoj utakmici će biti naše snalaženje pod pritiskom i sa drugom loptom", rekao je Lazetić, preneo je klupski sajt. Fudbaleri TSC-a gostovaće u subotu ekipi Javora u Ivanjici, u utakmici 17.