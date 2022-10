Društvene mreže: Kraj sage- Mask kupio Tviter za 44 milijarde dolara

BBC News pre 40 minuta

Ilon Mask, najbogatiji čovek na svetu, zvanično je postao vlasnik Tvitera za sumu od 44 milijarde dolara (44,07 milijardi evra), navode američki mediji i jedan od investitora u kompaniju.

Mask je na Tviteru napisao „ptica je oslobođena", što se očigledno odnosi na činjenicu da je posao priveden kraju.

Nekoliko visokih funkcionera kompanije, među kojima i predsednik, Parag Agraval, navodno su dobili otkaze.

Na ovaj način privedena je kraju završena saga tokom koje su čelnici Tvitera sudskim putem primorali Maska da se drži dogovorenih uslova prodaje, iako je on hteo da odustane od posla.

Iz Tvitera nisu još zvanično potvrdili vest o prodaji, ali jedan od investitora u kompaniju rekao je za BBC da je posao gotov.

Agraval, izvršni direktor, Ned Segal, finansijski direktor i Vidžaja Gade, izvršna direktora za pravna pitanja, nisu više zaposleni u Tviteru, naveli su američki mediji.

Agraval i Segal su pod pratnjom napustili prostorije Tvitera u San Francisku pošto je prodaja privedena kraju, objavila je novinska agencije Rojters.

Biz Stoun, jedan od osnivača Tvitera, zahvalio se Agravalu, Segal i Gade za „zajednični doprinos".

Trgovanje deonicima Tvitera biće onemogućeno u petak, navodi se na sajtu Njujorške berze.

Mask je kazao da je kupio društvenu mrežu kako bi pomogao čovečanstvu i naveo da želi da „civilizacija ima zajednički onlajn gradski trg".

Milijarder je dan pre kupovine Tvitera objavio video na kojem se vidi kako ulazi u sedište kompanije noseći lavabo.

„Ulazim u glavne prostorije Tvitera - neka vam to uđe u glavu", naveo je Mask iznad fotografije njega u sedištu kompanije.

Mask je koristio igru rečima, zato što se na engleskom lavabo ili sudopera kaže sink (sink), a idiom let that sink in znači razumeti neku informaciju, pustiti da ona dopre do vas.

Kasnije je na vlastitom Tviter profilu, u opisu, dodao „Šef Tvit" ("Chief Twit").

