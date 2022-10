Prvo igrao karte sa sugrađaninom, a zatim ga palicom pretukao na ulici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S.

V. (1988) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda. Sumnja se da je on sinoć na ulici zadao više udaraca rukama i palicom pedesetosmogodišnjem muškarcu sa kojim je prethodno igrao karte. Kada je ugledao patrolu, S. V. je palicu bacio u jedno dvorište i pokušao da pobegne, ali su ga policajci ubrzo sustigli i uhvatili. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden