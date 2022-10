RHMZ objavio prognozu za narednih 7 dana: Danas sunčano, do 23 stepena! U ovim delovima Srbije na snazi žuto upozorenje

U Srbiji će jutro biti mestimično maglovito s niskom oblačnošću, a tokom dana vreme će biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od tri do 11 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. U Beogradu će danas vreme biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura biće od osam do 11 stepeni, a najviša dnevna oko 21. Prognoza za na rednih 7 dana "U narednih 7 dana zadržaće se toplo i stabilno vreme. Ujutru sveže, ali bez jutarnjih mrazeva, u nižim predelima sa maglom, koja se ponegde može zadržati i pre