Počelo zakazivanje termina vakcinacije beba koje su primile fiziološki rastvor umesto BSŽ

Roditelji beba koje su umesto BSŽ vakcine dobile fiziološki rastvor, od danas mogu da zakažu termin za vakcinaciju BSŽ vakcinom na brojeve telefona: 011/2068-205 i 011/2068-328.

Vakcinacija je svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Umesto BSŽ vakcine, 600 beba od 16. septembra do 19. oktobra u GAK "Narodni front" u Beogradu primilo je fiziološki rastvor. Ministarka zdravlja Danica Grujičić je rekla da deca nisu ugrožena, kao i da će vakcinu primiti u narednom periodu. "Potpuno su deca bezbedna, znate da se BSŽ vakcina daje do 12 meseca života, tako da mi nismo zakasnili sa vakcinacijom te dece", dodala je Grujičić. Deca iz Beograda vakcinu će