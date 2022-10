Srbija i fudbal: Kako je Partizanove dečake trener naučio da poštuju večitog rivala

BBC News pre 31 minuta | Grujica Andrić - BBC novinar

FK Partizan Đorđije Ćetković, osim osnovama fudbala, dečake uči i da poštuju večitog rivala

Uvrede, provokacije, napetosti i fizički okršaji neretko su glavne asocijacije na fudbalske utakmice Crvene zvezde i Partizana, najvećih klubova u Srbiji, poznate i kao „večiti derbi".

Jedan ovakav okršaj vodili su kadeti beogradskih rivala 15. oktobra na pomoćnom terenu stadiona Crvene zvezde.

Posle utakmice koju su dobili kadeti Partizana društvenim mrežama kružio je potpuno drugačiji prizor od onoga što se poslednjih godina dešava u i oko duela večitih rivala - snimak na kojem trener Partizanovih dečaka Đorđije Ćetković predaje lekciju iz bontona.

„Jako je ružno da, kada pobedite, komentarišete kako 'nikada ovde nismo izgubili'. Nemoj da sam više ikada čuo da to kažete, moraš da poštuješ neke stvari.

„Pobediš, budeš gospodin i izađeš. Isto tako - izgubiš i gospodski izađeš", poručio je igračima Ćetković.

Partizan je pobedio 4:2, prestigao crveno-bele na tabeli Kadetske lige Srbije i dospeo na drugo mesto, ali trener crno-belih nije zaboravio da je to „ipak večiti rival i da neke stvari treba poštovati".

Ovakvo ponašanje bi trebalo da bude „normalna stvar", kaže trener Đorđije Ćetković za BBC na srpskom.

„Ne dozvoljavam deci ni da pevaju ili da se raduju posle utakmice, već hoću da uzmu stvari tiho i napuste teren 'Marakane' (navijači Zvezde tako u žargonu nazivaju stadion) sasvim normalno i kulturno, a slavlje će se nastaviti u autobusu ili Teleoptiku (sportskom centru Partizana)", dodaje on.

Šta se desilo na derbiju?

Snimak na koji su mnogi korisnici društvenih mreža pozitivno reagovali nastao je „potpuno slučajno", kaže Ćetković.

Kada je sudija odsvirao kraj meča, trener crno-belih uputio se ka centru igrališta kako bi se pozdravio sa kolegama iz rivalskog tabora.

U tom trenutku čuo je nedoličan komentar jednog od njegovih igrača upućen crveno-belim vršnjacima, koji je Đorđiju, kako kaže, „jako zasmetao".

„Čujem jednog od mojih igrača kako kaže: 'Šta, pa ovde nas nikad niste pobedili, ovde vas gazimo stalno'.

„Zasmetalo mi je to posebno, jer su to čule i kolege iz Zvezde, sa kojima imamo super saradnju - to što nose dres i grb Zvezde ne znači da treba da ih omalovažavamo", kaže trener rodom iz Podgorice.

https://www.instagram.com/reel/Cj-U6o6ISeE/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D&fbclid=IwAR1P1IVwrRf5OsVL1z8I8USmfz816ZVbeNpSA8MpDNDdlxvYX26TLPEkdK4

Ubrzo je okupio igrače kod klupe da im čestita na pobedi, ali i da im održi kratku lekciju iz lepog ponašanja, što je snimio klupski fotograf.

„Snimak je nastao potpuno slučajno - čovek koji fotografiše naše utakmice je snimao, a ja u tom trenutku nisam ni video, niti bio svestan da snima", dodaje on.

Ćetković, nekada profesionalni fudbaler u Crnoj Gori, Srbiji, Nemačkoj i drugim zemljama, ne smatra da je uradio bilo šta posebno.

„Siguran sam da i kolege u Zvezdi i drugim klubovima na isti način uče decu, ali eto, ja sam bio u datom trenutku uhvaćen kako to radim, otišlo je na mreže i sad ispada da sam ja taj", kaže uz osmeh 39-godišnji trener.

Ako hoćeš na fudbal, prvo moraš u školu i kod zubara

Lekcija na večitom kadetskom derbiju bila je samo jedna od onih koje je Ćetković podelio igračima, a veći deo njih ne spadaju u fudbalske, već životne.

„Praktično, najmanje se čovek tu bavi fudbalom, to mi dođe i kao najlakši deo, a više moraš da ih učiš da se pristojno ponašaju - da kažu 'dobar dan' treneru, čistačici, čoveku koji otvara rampu na ulazu u trening centar", opisuje crnogorski stručnjak.

Uveo je i nekoliko pravila u njegov tim, koje uglavnom čine dečaci rođeni 2006. i 2007. godine, a jedno od glavnih glasi - „škola je najbitnija".

„Ne primam decu koja idu vanredno u školu, svi moraju da idu redovno, a kada imaju jedinice, onda im zabranim da treniraju dok ne poprave ocene, jer niko ne zna da li će oni sutra biti profesionalni fudbaleri, pekari ili apotekari", priča Ćetković.

FK Partizan Ćetković (desno) insistira da njegovi fudbaleri redovno idu u školu

Ako žele da budu u Đetkovićevom timu, briga o higijeni i zdravlju su još dva uslova koja dečaci moraju da ispoštuju.

„Deca na tri ili četiri meseca moraju da mi donose potvrde od stomatologa da su im zubi zdravi i da redovno idu kod zubara", dodaje on.

Mogu li klinci da promene sliku srpskog fudbala?

Večiti derbiji između Partizana i Crvene zvezde uvek nose veliki naboj i nervozu, a u prošlosti su na tribinama i na terenu neretko događali i fizički obračuni.

Mnogi u Srbiji i van nje ovaj okršaj vide kao duel „biti ili ne biti", zbog čega do ružnih scena često i dolazi, kaže Đorđije Ćetković.

Na pitanje da li bi to mogle da promene generacije sa kojima radi, ovaj trener odgovara da „mogu, ali moraju svi treneri da postupaju na isti ovakav način sa decom", a seniorski timovi moraju da im daju pozitivne primere.

„Oni su danas mnogo pametniji i edukovaniji od nas u njihovim godinama, sve im je dostupno, a to mogu da iskoriste na ovaj ili onaj način", zaključuje.

Pogledajte video:

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.29.2022)