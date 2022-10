U Šapcu uhapšen zbog sumnje da je počinio ubistvo

ŠABAC: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su M. P. (1988) iz Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Sumnja se da je on juče u dvorištu kuće u Ulici kralja Milutina, nakon kraće svađe i fizičkog obračuna, nožem izbo dvadesetosmogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.