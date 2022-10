Rate kredita će i dalje rasti: Ovaj mesec je prelomni! Treba li da se strahuje od scenarija iz 2008. godine?

U borbi da suzbije inflaciju u evrozoni i vrati je na dva odsto, Evropska centralna banka ponovo je podigla referentne kamate.

To automatski dovodi do poskupljenja kredita i kod nas, jer je kod većine zajmova kamata promenljiva i dobrim delom zavisi od tromesečnog ili šestomesečnog euribora. Referentna kamata na evro skače periodično, ali euribor koji ga prati raste svakodnevno, pa rastu i rate najviše onima koji su u dug ušli skoro. Sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić kaže da je i njemu skočila rata za kredit pre mesec dana za 25 evra u odnosu na prethodni period. "To je u