Rusija optužila Britaniju da je izazvala havariju na Severnom toku – iz Londona stigao brutalan odgovor

Danas je 247. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja možete da pratite na našem blogu uživo. Kiril Budanov, šef obaveštajnog odeljenja ukrajinskog Ministarsva odbrane rekao je da je trenutni cilj snaga njegove zemlje da oslobodi Herson od ruskih snaga i da bi ta operacija trebalo da bude završena do kraja novembra. The liberation of #Kherson may last until the end of November - the head of Main Intelligence Department of the Ministry of Defense of #Ukraine