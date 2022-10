Stoti gol Rašforda, De Hea sačuvao pobedu Junajteda VIDEO

Fudbaleri Mančester junajteda slavili su novu pobedu u Premijer ligi.

Izabranici trenera Erika ten Haga slavili su pred prepunim tribinama Old Traforda protiv Vest Hema sa 1:0 (1:0). Bio je to sedmi trijumf "crvenih đavola" kojim su skočili na petu poziciju, dok je Vest Hem pretrpeo sedmi poraz od starta sezone. Bila je to prilično tvrda utakmica, gosti iz Londona su se veoma dobro branili i pokušavali povremeno iz kontri. Junajted je strpljivo morao da traži pukotinu u odbrani gostiju i pronašao je u 38. minutu. Kristijan Eriksen je