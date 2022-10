Verstapenu pol pozicija u Meksiku

Vozač Red Bula Maks Verstapen osvojio je večeras pol poziciju pred trku Formule 1 za Veliku nagradu Meksika.

Dvostruki uzastopni svetski šampion Formule 1 ostvario je vreme 1:17,775 minuta tako stigao do 19. pol pozicije u karijeri. On će početi trku ispred dvojca Mercedesa Džordža Rasela i Luisa Hamiltona. Rasel je za 0,304 sekunde bio sporiji od Verstapena, dok je Hamilton za klupskim kolegom zaostao za pet hiljaditinki. Četvrto vreme imao je drugi vozač Red Bula Serhio Peres, a do desete pozicije su Karlos Sainc, Valteri Botas, Šarl Lekler, Lando Noris, Fernando Alonso