Uhapšen kineski državljanin koji je tukao ćerku

BEOGRAD: Pripadnici MUP-a, Policijske stanice Palilula, efikasnim radom identifikovali su i uhapsili kineskog državljanina V. L. (50) zbog sumnje na nasilje u porodici.

Nakon što se u medijima pojavio video-snimak na kojem on tuče svoju 14-godišnju ćerku, policija je odmah preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti i brzo identifikovala osumnjičenog, saopštio je danas MUP. V. L. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Po nalogu Prvog osnovnog javnog tuzilastva, 29.oktobra je za njim raspisana potraga, nakon što je snimak brutalnog nasilja