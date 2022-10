Srušio se viseći most u Indiji: Više stotina ljudi upalo u vodu, najmanje 60 mrtvih

Najmanje 60 ljudi je poginulo, a više od 30 povređeno u rušenju visećeg mosta u indijskoj državi Gudžarat kada je, prema prvim izveštajima, stotine ljudi upalo u reku, potvrdili su vladini zvaničnici.

Državni ministar je rekao da je najmanje 30 ljudi teško povređeno. Zvaničnik bolnice u koju su žrtve prebačene saopštio je da se neki ljudi i dalje vode kao nestali. Prema navodima lokalnih medija, koje prenosi Skaj njuz, na mostu se u trenutku rušenja nalazilo više od 400 ljudi. Zvaničnici su, međutim, saopštini da se više od 150 ljudi nalazilo se na visećem mostu na reci Maču kada se on srušio.