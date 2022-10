Medvedev osvojio titulu u Beču

Četvrti teniser sveta Rus Danil Medvedev osvojio je danas titulu na turniru Beču, pošto je u finalu savladao Kanađanina Denisa Šapovalova sa 2:1 po setovima 4:6, 6:3, 2:6.

Medvedev je do pobede nad 19. igračem na ATP listi stigao posle dva sata i 19 minuta igre. Šapovalov je bolje odigrao prvi set i stigao do vođstva zahvaljujući brejkovima u trećem i petom gemu. U drugom setu, Medvedev je u četvrtom i osmom gemu oduzeo servis protivniku i stigao do izjednačenja, prenosi Beta. U odlučujućem setu, Rus je bio ubedljiviji u brejkovima u trećem i petom gemu stigao do pobede i titule. Medvedev je danas osvojio svoju 15. rangiranu titulu u