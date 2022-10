Afrika i kontraterorizam: Najmanje 100 mrtvih u eksplozijama automobila bombi u Somaliji

Predsednik Somalije kaže da „iza kukavičkog napada" stoji radikalna islamistička grupa Al Šabab.

AFP The attacks targeted the ministry of education near a busy part of the capital, Mogadishu Najmanje 100 ljudi je poginulo u dve eksplozije automobila bombi na prometnoj raskrsnici u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, rekao je predsednik države Hasan Šeik Mohamud. Među žrvama „masakra su i majke sa decom u naručju", naveo je Mohamud a prenosi novinska agencija AFP. On je zatražio međunarodnu pomoć u zbrinjavanju oko 300 ranjenih u eksplozijama. Predsednik Somalije