Sunčan i topao dan pred nama! Maglovito jutro u pojedinim delovima zemlje, do 23 stepena - evo kada stiže zahlađenje

Danas će u Srbiji biti minimalna temperatura od 4°C do 12°C, a maksimalna od 19°C do 23°C.

Danas će u Srbiji biti minimalna temperatura od 4°C do 12°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Srbija: U ponedeljak jutro sveže i ponegde maglovito, a tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Međutim, mogu postojati oblasti gde se magla može duže zadržati ili izdići u nisku oblačnost sa sumaglicom, pa bi u tim predelima bilo hladnije. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 12°C, a maksimalna od 19°C do