Meloun: "Kada primite 121 poen, to je recept za katastrofu"

Košarkaši Denvera jutros su izgubili od LA Lejkersa sa 121:110.

Ekipa iz Los Anđelesa upisala je tek prvi trijumf u sezoni, posle per poraza, a Denver je sada na učinku 4-3. Trener Denvera Majkl Meloun nije bio zadovoljan igrom ekipe u defanzivi na meču u Los Anđelesu. "Ekipa je pala u drugoj, trećoj i poslednjoj četvrtini. Još nismo odigrali dobru odbranu na strani. u Juti smo primili 123, u Portlandu 135, a sada 121 poen. To je recept za katastrofu kada gostujete. To je stvarno razočaravajuća stvar. Njihovi igrači su bili