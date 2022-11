Vreme poludelo, neobičan: Meteo-fenomen pogodio Srbiju! Danas do 28 stepeni, a neverovatno je da je na ovim mestima jutros bilo najtoplije (foto)

U Srbiji je ponovo zabeležen meteo-fenomen koji meteorolozima, ali i nauci dobro poznat, a u pitanju je temperaturna inverzija.

Kako stručnjaci objašnjavaju, suočavamo se sa temperaturnom inverzijom, pojavom koja je suprotna od očekivane, što znači da umesto da temperatura pada kako se penjemo naviše, ona zapravo raste. Tako će u Srbiji danas biti natprosečno toplo i iznad većeg dela zemlje sunčano, samo ujutro biće kratkotrajne magle, a maksimalna dnevna temperatura biće 28 stepeni. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 11, najviša dnevna od 23 do 28