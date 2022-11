Danas do 28 stepeni

U Srbiji će danas biti natprosečno toplo i iznad većeg dela zemlje sunčano, a maksimalna dnevna temperatura biće 28 stepeni.

Magle će biti ujutru biti na severu, po pojedinim kotlinama i duž rečnih dolina kao i niske oblačnosti, koja će se ponegde na krajnjem severu Vojvodine zadržati i u prvom delu prepodneva, saopstio je RHMZ. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 11, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Najniža temperatura od 8 do 11, najviša dnevna oko 27 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 8.