U ovom gradu jutros temperatura ispod nule! Meteo alarm upaljen zbog magle, RHMZ najavio kišu

U Srbiji će danas posle maglovitog jutra biti umereno oblačno vreme ponegde sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se krajem dana i u toku noći na severu Srbije. Najniža temperatura od dva do 10, a najviša od 18 na severu Vojvodine do 27 stepeni na istoku i jugoistoku. Vetar slab, do umeren. Prema merenjima RHMZ u pet sati bilo je najhladnije u Sjenici gde je temperatura bila jedan stepen ispod nule. U Beogradu će posle jutarnje magle biti malo do umereno oblačno sa slabim do umerenim severozapadnim vetrom i temperaturom od oko 10 do oko 20