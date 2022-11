Dačić: Srbija ne može da pusti jedinu ruku koja je drži iznad provalije oko pitanja Kosova, a to je Rusija

BEOGRAD - Srbija želi da nađe zajednički interes sa zapadnim zemljama i dogovor oko Kosova, ali ne može da pusti jedinu ruku koja je drži iznad provalije po tom pitanju, a to je Rusija, rekao je u intervjuu Glasu Amerike ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

On smatra da je vitalni interes Evropske unije da Srbija bude njena članica, ali da istovremeno zapadne zemlje aktuelnom politikom guraju Beograd ka Moskvi, zbog čega srpska diplomatija mora da bude "veleslalom". Govoreći o sednici Komiteta ministara Saveta Evrope u četvrtak, Dačić kaže da se pitanje članstva Kosova verovatno neće naći na dnevnom redu, ali da to ne znači da je stvar rešena. "Republika Irska, koja je predsedavajuća, je odustala i neće to predložiti