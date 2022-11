Premijerka Brnabić na RTS: "Nije Priština sama smislila provokacije, imaju prećutnu podršku Zapada"

PREDSEDNICA Vlade Srbije Ana Brnabić gostovala je danas u emisiji "Takovska 10" na RTS, gde je govorila o provokacijama Prištine, pritiscima na Srbiju, kao i o energetici i ekonomiji.

Foto: Printskrin/RTS Premijerka je potvrdila pisanje "Novosti" da su strani dronovi nadletali naše kasarne, i rekla je da je to pitanje bezbednosti Srba na KiM. - Tačno je, bespilotne letelice su snimale jedan položaj u Kopnenoj zoni bezbednosti i dve kasarne. O tome me je obavestio predsednik Republike, i on je dao naređenje da se pojača zaštita u vazduhu, što je sada stalno stanje stvari. Ukoliko se to ponovi, obaraćemo sve letelice. Ne bih davala više