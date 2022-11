Er Srbija od 9. decembra leti za Kinu

„Usled trenutnih kovid ograničenja, letovi između dva grada obavljaće se jednom nedeljno i to od Beograda do Tjenđina petkom, dok će se povratni letovi od najveće luke u severnom delu Kine do Beograda obavljati nedeljom“, navodi Er Srbija.

Nacionalna avio-kompanija ponovo uspostavlja direktne letove do Kine posle 22 godine, odnosno od oktobra 2000. godine, kada je tadašnji JAT poslednji put leteo za Peking, navodi se. Er Srbija navodi da će biti jedina evropska avio-kompanija koja leti iz Tjenđina i jedna od samo nekoliko evropskih kompanija koje u ovom trenutku imaju direktne letove do Kine. U saopštenju piše da su avio-karte za putovanja između Beograda i Tjenđina već su u prodaji i da se mogu