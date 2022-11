Danas u Srbiji malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i malo hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Beta.

Tokom jutra očekuju se mestimično magla ili niska oblačnost. Vetar će biti uglavnom slab, tokom jutra severozapadni koji će kasnije skrenuti na jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od pet do 12 stepeni, a najviša od 15 na severu Vojvodine do 22 na jugoistoku Srbije. I u Beogradu se pre podne očekuju magla ili niska oblačnost. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će ujutro biti slab severozapadni a tokom dana skrenuće na