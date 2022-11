Petković: U narednim danima će se videti koja zastava treba da se vijori na severu Kosova i Metohije

Beta pre 2 sata

Direktor Kancelarije Vlade Srbije Petar Petković izjavio je danas da će politički predstavnici Srba sa severa Kosova i Metohije, kao i predstavnici svih drugih institucija, sami doneti odluku o eventualnom napuštanju prištinskih institucija i da će o tome obavestiti Beograd.

Petković je novinarima u Beogradu rekao da će oni tu odluku doneti na sastanku u subotu, koji je ranije zakazao predsednik Srpske liste Goran Rakić.

"I svakako, šta god da je i kako god da je, mi nikada nećemo odustati od svog naroda jer to u kojoj zemlji, odnosno kojoj državi žive, moći će svi dobro da vide i u nedelju i u danima koji su ispred nas, pa da se vidi da li na severu (Kosova i Metohije) treba da se vijori plavo-žuti ili crveno-crni barjak, ili naša srpska trobojka", kazao je Petković.

On je istakao da Srbi na Kosovu i Metohiji "dobro znaju da je Srbija njihova jedina država i da i policajcima i drugima u prištinskim institucijama nije vrhovni komandant ni (predsednica Kosova) Vjosa Osmani, niti (premijer) Aljbin Kurti, nego predsednik Srbije Aleksandar Vučić i da će tako i ostati".

Petković je istakao i da je Kurti izjavom u Berlinu, gde se održava samit Berlinskog procesa, da ga "ne zanima formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO)" i da papir sa tim možda postoji u Beogradu, ali ne i u Prištini, kao i smenom direktora Direktorata kosovske policije regiona Sever Nenada Đurića jer je policija odbila da izdaje opomene za vozila sa KM tablicama "zadao smrtonosni udarac Briselskom sporazumu".

"Time je Aljbin Kurti zadao smrtonosni udarac Briselskom sporazumu, svakoj drugoj saranji u pravcu normalizacije odnosa Beograda i Prištine", naveo je Petković i dodao da je to "naišlo na potpuno ogorčenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji".

On je istakao da se zbog svega toga očekuje reakcija države Srbije "posebno zbog takvog brutalnog kršenja međunarodnog prava, briselskog sporazuma i svih drugih sporazuma iz Brisela, posebno sporazuma o slobodi kretanja".

"Ovo ponašanje Aljbina Kurtija je kap u prepunoj čaši, ovakvo ponašanje Prištine je prevršilo svaku meru", ocenio je Petković i upitao da li je neko sa Zapada čuo Kurtijeve izjave kojima je "ponizio EU i pokušao da ponizi Srbiju i srpski narod na KiM".

Prema njegovim rečima Kurti je smenom direktora Direktorata regiona Sever prekršio i tačku devet Briselskog sporazuma, ističući da se tamo navod da će "komandir tog regiona biti kosovski Srbin, koga imenuje Ministarstvo unutrašnjih poslova sa spiska koji dostavljaju četiri gradonačelnika u ime zajednice".

On je naveo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić od sinoć do jutros u pet časova razgovarao sa više političkih i institucionalnih srpskih predstavnika sa severa Kosova i Metohije i da im je ukazao na sve posledice ukoliko dođe do "razgradnje briselskog poretka na prostoru Kosova i Metohije".

Petković je istakao da su oni Vučiću poručili da su jedinstveni i odlučni da brane svoje pravo za ostanak na Kosovu i Metohiji.

"Rekao je naš narod i to da će na demokratski i miran način učiniti sve da pokaže pun otpor nezakonitim potezima Prištine i Aljbina Kurtija, ali su predsedniku poručili da ako ih neko napadne, da će se braniti i svim drugim sredstvima", kazao je on.

(Beta, 11.04.2022)