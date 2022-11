Istorijski „tripl-dabl” Jokića

DENVER - Dvostruki uzastopni MVP NBA lige Nikola Jokić ostvario je treći „tripl-dabl” ove sezone i 79. u karijeri, čime je prestigao legendarnog Vilta Čemberlena na 6. mestu večne liste.

Jokić je tako postao centar sa najviše „tripl-dablova". Prvi sledeći ispred Jokića, kako navodi Tanjug, na listi je Lebron Džejms, koji na 5. mestu sa 105 „tripl-dablova". Denver Nagetsi savladali su u gostima ekipu Oklahome sa 122:110, postigao 15 poena, a Jokić je imao 14 asistencija i 13 skokova za 36 minuta igre.