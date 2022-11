Iskra koja bi mogla da zapali vatru? Amerika šalje bombardere

Američko vazduhoplovstvo namerava da u subotu rasporedi strateške bombardere B-1B u zajedničkoj vojnoj vežbi sa Južnom Korejom.

To je prenela korejska novinska agencija Jonhap, nakon što je Severna Koreja ispalila oko 80 projektila na pomorsku graničnu zonu. Seul i Vašington od ponedeljka održavaju vazdušne vežbe Vigilant Storm, koje su produžene za jedan dan, do subote, kao odgovor na ono što saveznici nazivaju provokacijama Severne Koreje. To ce biti prvi B-1B koji se koristi u američko-južnokorejskim vežbama od 2017. godine, izvestio je Jonhap, prema kojem SAD drže četiri bombardera na