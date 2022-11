Šabić: Presuda protiv KRIK-a za cilj ima gušenje kritičke reči i kršenje prava javnosti

Beta pre 1 sat

Advokat Rodoljub Šabić ocenio je danas da presuda protiv Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) po tužbi doskorašnjeg direktora BIA, a sada ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića za cilj ima "gušenje" kritičke reči i kršenje prava javnosti.

Kako je objavljeno, KRIK je osuđen, nakon što je Gašić u aprilu prošle godine tužio taj portal za povredu ugleda i časti pošto je KRIK, prenoseći dešavanja sa suđenja kriminalnoj grupi Zorana Jotića Jotke, citirao prisluškivani razgovor članova te kriminalne grupe, u kom je pomenuto da je tadašnji direktor BIA "na kazanu kod Jotića".

Šabić je ocenio da presuda protiv KRIK-a doprinosi sve većoj upotrebi "SLAPP tužbi", odnosno tužbi koje se podnose sa idejom "zastrašivanja i vršenja pritiska na tužene".

"Nije slučajno da se naša zemlja našla u najužem izboru za titulu 'SLAPP zemlja godine', evropsko 'priznanje' za zastrašivanje novinara koje dodeljuje CASE, Koalicija protiv SLAPP-a u Evropi", naveo je on u saopštenju.

On je istakao da ukoliko ta presuda ne bude ukinuta, pokazaće se da je pravosuđe u Srbiji postalo "mehanizam za zastrašivanje neposlušnih".

"Novinari KRIK-a nisu izneli nikakav vrednosni sud ili ocenu, samo su verno preneli ono što se dogodilo u toku sudskog postupka. Uz to su, profesionalno, pre objavljivanja teksta pokušali da dođu do ministra i dobiju komentar od njega, zbog čega su objavljivanje odložili, ali je on odbio da razgovara sa njima", naveo je Šabić.

Takođe je rekao da je, iako obrazloženje presude još nije dostupno javnosti, teško zamisliti šta prvostepeni sud može navesti u prilog stavu da su novinari profesionalnim i objektivnim izveštavanjem sa nekog događaja povredili čast i ugled bilo koga, pogotovo javnog funkcionera.

(Beta, 11.05.2022)