Optužili Beograd da krši briselski: Sporazum?! Stigla prva reakcija iz Prištine na izlazak Srba iz kosovskih institucija

Šef kabineta predsedništva u Prištini Bljerim Velja danas je, reagujući na odluku predstavnika Srba na KiM da se povuku iz prištinskih institucija, optužio Beograd da podstiče Srbe na severu pokrajine da to učine i da je Srbija "unilateralno prekršila sve briselske sporazume".

On je na Tviteru ocenio da odluka Srba da napuste institucije podseća na podstrekivanja Rusije u Donbasu 2014. godine i istovremeno optužio Beograd da zloupotrebljava Srpsku listu kako bi doveo do destabilizacije situacije na KiM. Kako je Velja napisao, "to zastrašivanje neće uspeti" a institucije će, naveo je, ostati multietničke i predstavljaće sve zajednice. (Tanjug)