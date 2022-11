Đoković nije uspeo da ličnim rekordom pobegne Nadalu

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da slavi u finalu Mastersa u Parizu.

On je u finalu protiv Holgera Runea poražen rezultatom 2:1 (3:6, 6:3, 7:5) i tako u Bersiju doživeo tek drugi poraz u finalima od osam odigranih. Jedini poraz u finalu Pariza pre ovog je doživeo od Karena Hačanova 2017. godine. Tako je propustio da stigne do sedme titule na tom turniru čime bi to postao njegov najuspešniji u karijeri. Podsetimo, šest trofeja je osvajao i u Rimu i Majamiju. Inače, ostao je na 38. titula iz serije 1000, čime je ispred Rafaela Nadala,