UŽIVO Vučić: Posle 10 godina doneta odluka. "Praktično smo izgubili suverenitet na KiM, a onda... pogrom"

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji.

Vučić se obraća prvi put od početka krize na Kosovu i Metohiji, koju je izazvao Aljbin Kurti jednostranim ukidanjem Briselskog sporazuma. Na samom početku Vučić je kazao da se radi o velikim političkim promenama. "Reč je o velikim političkim, gotovo tektonskim promenama. Posle 10 godina Srbi su doneli odlike da napuste prištinske institucije", podsetio je Vučić. On kaže da su besmislene priče da su oni to uradili "po naređenju Beograda", već oni koji to govore ne