Pripremite zalihe: U ponedeljak radovi na vodovodnoj mreži na Paliluli, evo ko će ostati bez vode i do kada

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u Opštini Palilula, u ponedeljak od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači Zrenjaninskog puta (od broja 115 do broja 145).

Radovi su planirani i na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, zbog čega će u ponedeljak od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Danijelovoj ulici (od Vojvode Ðurovića do Ljubićke), saopšteno je večeras iz Sekretarijata za informisanje grada Beograda. Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Opštini Grocka, u ponedeljak od 8 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u pojedinim ulicama u naseljima Vinča i Leštane, i to: Vinčanski vis,