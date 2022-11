Dačić: Za Srbiju nezavisnost Kosova nije gotova stvar

BEOGRAD: Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas da se francusko-nemački predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine ne može prihvatiti, jer se u njemu polazi od stava da je nezavisnost Kosova već gotova stvar.

Dačić je za TV Prva na pitanje da li je taj predlog Srbija odbila, rekao da je razmatran na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost i da je predsednik Aleksandar Vučić tražio misljenje o njemu. "Nije on odbijen. Nije to da ili ne. Ako razgovarate o tome kako bi izgledala nezavisna država Kosovo vi se slažete oko principa da je to već završen posao, a mi se principijelno ne slažemo sa tim", istakao je Dačić. On je napomenuo da se u dokumentu predviđa da Srbija ne