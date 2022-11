Oblačno, hladno i tmurno! Danas slaba kiša, jutarnja temperatura od pet do 11 stepeni, a najviša dnevna do 16

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, a posle podne i uveče se očekuje prestanak padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od pet stepeni do 11 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, na istoku do 16 stepeni. Vetar slab do umeren severni, na istoku istočni. U Beogradu će biti oblačno, hladno i tmurno, povremeno sa rosuljom. Vetar slab severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko devet stepeni, najviša dnevna do 12 stepeni. Kurir.rs Kurir