Putin na korak do velikog uspeha: Kličko potvrdio najcrnje vesti, Kijev na rubu katastrofe

Danas je 256. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja pratite na našem blogu uživo. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je lično zahvalio partnerima i donorima iz United24, koji prikuplja dobrotvorne priloge za Ukrajinu, tokom ruske invazije. In 6 months, @u24_gov_ua united hundreds of thousands of people from all over the world in helping 🇺🇦. We are grateful to everyone for supporting our values, for believing in 🇺🇦 and our victory. We feel that the world