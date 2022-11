VIDEO: Srušio se avion u jezero Viktorija, poginulo najmanje 19 ljudi

Tanzanijski putnički avion kompanije "Precision Air" srušio se u jezero Viktorija, pri čemu je poginulo najmanje 19 ljudi.

Portparol kompanije Precision Air rekao je za CNN da se avion srušio u najveće afričko jezero u blizini aerodroma Bukoba. U avionu su bile 43 osobe, a 26 ih je spaseno i prevezeno u bolnicu, piše CNN. BBC prenosi navode da je avion upao u oluju i u jaku kišu. Avion je tokom sletanja promašio pistu, javljaju svetski mediji. Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway :