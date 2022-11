Opet ledeno jutro i kiša - hladni talas još traje! A onda obrt, vraća se sunce i toplije vreme, biće i do 18 stepeni!

Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna od 10°C do 14°C.

Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Danas hladno uz prolazno naoblačenje sa severozapada i ređu pojavu kratkotrajne slabe kiše, ali ipak uz duže periode suvog vremena. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do11°C. U Beogradu prohladno i pretežno oblačno sa malom šansom za poneku kap kiše. Vetar slab zapadni.